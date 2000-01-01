Чеботарев Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарев Василий Егорович

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Место рождения

Село Горшково, Лаптевский район, Тульская область

Дата рождения

15.03.1911

Дата смерти

Около 1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1911

Отец: Чеботарев Егор

Мать: не указана

Село Горшково, Лаптевский район, Тульская область
Бракосочетание
1937

Жена: Чеботарева Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чеботарева Анна Петровна

Смерть
Около 1984
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