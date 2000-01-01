Чеботарев Василий Егорович
Место рожденияСело Горшково, Лаптевский район, Тульская область
Дата рождения15.03.1911
Дата смертиОколо 1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1911
Отец: Чеботарев Егор
Мать: не указана
Село Горшково, Лаптевский район, Тульская область
Бракосочетание
1937
Жена: Чеботарева Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чеботарева Анна Петровна
Смерть
Около 1984