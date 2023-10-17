Грибачев Емельян Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибачев Емельян Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

11.12.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1879

Сын: Грибач Василий Емельянович

Мать ребёнка: Хильковская Матрона Антоновна

Рождение ребёнка
27.12.1881

Дочь: Грибач Мелания Емельяновна

Мать ребёнка: Хильковская Матрона Антоновна

Рождение ребёнка
24.05.1883

Сын: Грибач Семен Емельянович

Мать ребёнка: Хильковская Матрона Антоновна

Рождение ребёнка
19.09.1886

Сын: Грибачев Михаил Емельянович

Мать ребёнка: Хильковская Матрона Антоновна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
14.12.1890

Дочь: Грибач Ульяна Емельяновна

Мать ребёнка: Хильковская Матрона Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хильковская Матрона Антоновна

Смерть
11.12.1900
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