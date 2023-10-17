Грибачев Емельян Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти11.12.1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.03.1879
Сын: Грибач Василий Емельянович
Мать ребёнка: Хильковская Матрона Антоновна
Рождение ребёнка
27.12.1881
Дочь: Грибач Мелания Емельяновна
Мать ребёнка: Хильковская Матрона Антоновна
Рождение ребёнка
24.05.1883
Мать ребёнка: Хильковская Матрона Антоновна
Рождение ребёнка
19.09.1886
Сын: Грибачев Михаил Емельянович
Мать ребёнка: Хильковская Матрона Антоновна
Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
14.12.1890
Дочь: Грибач Ульяна Емельяновна
Мать ребёнка: Хильковская Матрона Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.12.1900