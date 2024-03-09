Болотова (Рудько) Ольга Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.02.1979
Сын: Болотов Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Болотов Владимир Иванович
Валдгейм, Биробиджанский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
21.03.1980
Сын: Болотов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Болотов Владимир Иванович