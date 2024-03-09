Болотова (Рудько) Ольга Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотова (Рудько) Ольга Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1979

Сын: Болотов Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Болотов Владимир Иванович

Валдгейм, Биробиджанский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
21.03.1980

Сын: Болотов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Болотов Владимир Иванович

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