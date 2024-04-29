Зуева-Колпакова Анастасия Константиновна
женский, родилась 22.08.1990
ОтецКолпаков Константин Константинович30.07.1958 г.р.
МатьКолпакова- Елькина Татьяна Николаевна14.11.1962 г.р.
Супруги
Зуев Михаил Юрьевич20.10.1986 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1990
Бракосочетание
20.03.2015
Муж: Зуев Михаил Юрьевич
Сухой Лог, Сухой Лог, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.09.2015
Рождение ребёнка
16.09.2017
Рождение ребёнка
12.08.2020
Рождение ребёнка
30.06.2023