Сундукова Ольга Борисовна
Место рожденияпос. Урожайный Дергачевский р-он Саратовская обл.
Дата рождения12.02.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1973
пос. Урожайный Дергачевский р-он Саратовская обл.
Рождение ребёнка
21.02.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Райденко Александр Васильевич
Антоновка, Дергачевский муниципальный район, Саратовская область