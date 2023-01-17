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Сундукова Ольга Борисовна

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Место рождения

пос. Урожайный Дергачевский р-он Саратовская обл.

Дата рождения

12.02.1973

Пол

Женский

Отец

1948 г.р.

Мать

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1973

Отец: Сундуков Борис Петрович

Мать: Сундукова-Казакова Надежда Николаевна

пос. Урожайный Дергачевский р-он Саратовская обл.
Рождение ребёнка
21.02.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Райденко Александр Васильевич

Антоновка, Дергачевский муниципальный район, Саратовская область
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