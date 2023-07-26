Аграфена Ермакова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Яковлев
Рождение ребёнка
1800
Сын: Алексей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Яковлев
Рождение ребёнка
1807
Сын: Николай Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Яковлев
Рождение ребёнка
1814
Сын: Козьма Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Яковлев
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Матрена Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Яковлев
Смерть
Неизвестно