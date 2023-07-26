Аграфена Ермакова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Ермакова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Яковлев

Рождение ребёнка
1800

Сын: Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Яковлев

Рождение ребёнка
1807

Сын: Николай Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Яковлев

Рождение ребёнка
1814

Сын: Козьма Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Яковлев

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Матрена Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Яковлев

Смерть
Неизвестно

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