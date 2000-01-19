Сверчкова (Райкова) Нина Борисовна
Место рождения
Дата рождения01.05.1936
Дата смерти19.01.2000
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1936
Бракосочетание
Около 1955
Рождение ребёнка
02.04.1957
Сын: Сверчков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Сверчков Николай Владимирович
Развод
Около 1970
Нина ушла от Николая, так как он пил, дебоширил и бил её на глазах у маленького сына Володи
Смерть
19.01.2000
Причина: рак Похоронена: Северное кладбище, Санкт-Петербург, Россия Участок 11/2(Восточный), общая могила с бывшим мужем Сверчковым Николаем Владимировичем