Сверчкова (Райкова) Нина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сверчкова (Райкова) Нина Борисовна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

01.05.1936

Дата смерти

19.01.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1936

Отец: Райков Борис Иванович

Мать: Райкова Писева Елизавета Федотовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Около 1955

Муж: Сверчков Николай Владимирович

Рождение ребёнка
02.04.1957

Сын: Сверчков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Сверчков Николай Владимирович

Развод
Около 1970

Муж: Сверчков Николай Владимирович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Нина ушла от Николая, так как он пил, дебоширил и бил её на глазах у маленького сына Володи
Смерть
19.01.2000
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина: рак Похоронена: Северное кладбище, Санкт-Петербург, Россия Участок 11/2(Восточный), общая могила с бывшим мужем Сверчковым Николаем Владимировичем
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