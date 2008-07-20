Самойленко Владимир Александрович
Место рожденияКоростеньский район, Житомирская область, УССР, СССР
Дата рождения12.01.1941
Дата смертиОколо 20.07.2008
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1941
Работа или профессия
Неизвестно
Всю жизнь работал трактористом
Бракосочетание
С 1961 по 1962
Рождение ребёнка
09.12.1967
Дочь: (Самойленко) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Самойленко (Гайчук) Кристина Акимовна
Смерть
Около 20.07.2008
Веселое, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым