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Самойленко Владимир Александрович

Место рождения

Коростеньский район, Житомирская область, УССР, СССР

Дата рождения

12.01.1941

Дата смерти

Около 20.07.2008

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1941

Отец: Самойленко Александр Васильевич

Мать: Самойленко (Дидковская) Мария Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Всю жизнь работал трактористом
Бракосочетание
С 1961 по 1962

Жена: Самойленко (Гайчук) Кристина Акимовна

Рождение ребёнка
09.12.1967

Дочь: (Самойленко) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Самойленко (Гайчук) Кристина Акимовна

Смерть
Около 20.07.2008
Веселое, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым

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