Вейдманн Андрей
Место рожденияКазахстан, Кокчетавская обл, с. Чкалово
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мисюркеев Николай
Мать: Вейдманн (Weidmann) Olga
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вейдманн Неле
Мать ребёнка: Вейдманн Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вейдманн Ноа
Мать ребёнка: Вейдманн Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вейдманн) ?
Мать ребёнка: Вейдманн Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вейдманн Наталья