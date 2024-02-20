Вейдманн Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вейдманн Андрей

Место рождения

Казахстан, Кокчетавская обл, с. Чкалово

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мисюркеев Николай

Мать: Вейдманн (Weidmann) Olga

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вейдманн Неле

Мать ребёнка: Вейдманн Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вейдманн Ноа

Мать ребёнка: Вейдманн Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вейдманн) ?

Мать ребёнка: Вейдманн Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вейдманн Наталья

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