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Коврижных Тарасий Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Коврижных Емельян Северьянович

Мать: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
06.02.1893

Дочь: Евдокия Тарасовна

Мать ребёнка: Коврижных Неонила Гурьевна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
08.03.1896

Дочь: Анастасия Тарасовна

Мать ребёнка: Коврижных Неонила Гурьевна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Смерть
Неизвестно
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