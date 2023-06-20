Коврижных Тарасий Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Коврижных Емельян Северьянович
Мать: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
06.02.1893
Дочь: Евдокия Тарасовна
Мать ребёнка: Коврижных Неонила Гурьевна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
08.03.1896
Дочь: Анастасия Тарасовна
Мать ребёнка: Коврижных Неонила Гурьевна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Смерть
Неизвестно