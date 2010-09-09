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Тарасенко Василиса Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.2010

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.2010

Отец: Тарасенко Андрей Васильевич

Мать: Тарасенко Екатерина Васильевна

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