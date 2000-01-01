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Филенко Сергей Иванович

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Место рождения

Чкаловская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Паника

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Неизвестно Иван Ильич

Мать: не указана

Чкаловская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Паника
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
Неизвестно
Военный, после ВОВ служил в Ужгороде
Смерть
Неизвестно
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