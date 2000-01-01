Филенко Сергей Иванович
Место рожденияЧкаловская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Паника
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Неизвестно Иван Ильич
Мать: не указана
Чкаловская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Паника
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
Неизвестно
Военный, после ВОВ служил в Ужгороде
Смерть
Неизвестно