Михайлов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.11.1965
Дочь: Шлыкова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Михайлова Мария
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Михайлова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравчук Галина Васильевна
Мать ребёнка: Михайлова Мария