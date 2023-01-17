Северный Николай Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Северный Николай Емельянович

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Место рождения

с. Степановка, Сумской уезд, Харьковская губерния (ныне - Сумская область, Украина)

Дата рождения

1837

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Степановка, Сумской уезд, Харьковская губерния (ныне - Сумская область, Украина)
Место жительства
С 1864 по 1869
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
По 1864
Харьков
Место жительства
С 1869 по 1875
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1875 по 1881
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1881
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1919
Тула, город Тула, Тульская область
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