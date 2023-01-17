Северный Николай Емельянович
Место рожденияс. Степановка, Сумской уезд, Харьковская губерния (ныне - Сумская область, Украина)
Дата рождения1837
Дата смерти1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Степановка, Сумской уезд, Харьковская губерния (ныне - Сумская область, Украина)
Место жительства
С 1864 по 1869
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
По 1864
Харьков
Место жительства
С 1869 по 1875
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1875 по 1881
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1881
Смерть
1919