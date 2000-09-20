Титов Герман Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Герман Степанович

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Место рождения

Верх-Жилино, Косихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

11.09.1935

Дата смерти

20.09.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Жилино, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
С 1935
Верх-Жилино, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
По 1955
г. Кустанай, Казахская ССР
Место жительства
С 1957 по 1960
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1957
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
С 1960 по 2000
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.09.2000
Москва, город федерального значения Москва
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