Титов Герман Степанович
Место рождения
Дата рождения11.09.1935
Дата смерти20.09.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1935
Место жительства
По 1955
г. Кустанай, Казахская ССР
Место жительства
С 1957 по 1960
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1957
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
С 1960 по 2000
Смерть
20.09.2000