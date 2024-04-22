Матрена Филиппова
Место рождения
Дата рождения28.10.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1869 ст.
Крещение
29.10.1869 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.01.1887 ст.
Муж: Алексей Семенов
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.04.1888 ст.
Сын: Семен Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Семенов
Рождение ребёнка
20.11.1893 ст.
Дочь: Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Семенов
Рождение ребёнка
26.04.1899 ст.
Сын: Николай Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Семенов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно