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Матрена Филиппова

Место рождения

Леньково, Рузский, Московская область

Дата рождения

28.10.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1869 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Леньково, Рузский, Московская область
Крещение
29.10.1869 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.01.1887 ст.

Муж: Алексей Семенов

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.04.1888 ст.

Сын: Семен Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Семенов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
20.11.1893 ст.

Дочь: Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Семенов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
26.04.1899 ст.

Сын: Николай Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Семенов

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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