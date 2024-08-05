Соловьёва Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Иван Борисович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Соловьёва) Настасья Фатеевна
Отец ребёнка: Соловьев Фатей Маркович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Соловьев Фатей Маркович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Соловьёва) Марья Фатеева
Отец ребёнка: Соловьев Фатей Маркович
Смерть
Неизвестно