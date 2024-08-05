Соловьёва Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьёва Прасковья Ивановна

Соловьёва Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Иван Борисович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Фатей Маркович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Соловьёва) Настасья Фатеевна

Отец ребёнка: Соловьев Фатей Маркович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Соловьев Козьма Фатеевич

Отец ребёнка: Соловьев Фатей Маркович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Соловьёва) Марья Фатеева

Отец ребёнка: Соловьев Фатей Маркович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.