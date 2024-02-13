Барковский Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барковская Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Барковская (Лужкова) Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Барковская) Валентина Петровна
Мать ребёнка: Барковская (Лужкова) Аксинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
02.03.1941
Смерть
Неизвестно