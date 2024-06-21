Шитов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШитов Василий

Шитов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шитов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Шитова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шитова) Нина Васильевна

Мать ребёнка: Шитова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шитова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шитова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шитова Мария

Мы используем куки для улучшения работы сайта.