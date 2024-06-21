Иванова (Демидова) Лидия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Демидова) Лидия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

1936 г.р.
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1951 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1918

Отец: Демидов Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
19.12.1936

Сын: Иванов Валентин Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
19.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
23.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Алексей Яковлевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
20.08.1951

Сын: Иванов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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