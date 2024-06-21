Иванова (Демидова) Лидия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1918
Отец: Демидов Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1936
Сын: Иванов Валентин Алексеевич
Отец ребёнка: Иванов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
19.01.1939
Рождение ребёнка
23.09.1945
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.09.1948
Рождение ребёнка
20.08.1951
Сын: Иванов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Иванов Алексей Яковлевич
Смерть
Неизвестно