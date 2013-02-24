Коптяева (Едемская) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коптяева (Едемская) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1929

Дата смерти

24.02.2013

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1929

Отец: Едемский Иван Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коптяев Павел Владимирович

Смерть
24.02.2013

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