Коптяева (Едемская) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1929
Дата смерти24.02.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1929
Отец: Едемский Иван Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коптяев Павел Владимирович
Смерть
24.02.2013