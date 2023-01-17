Гоц Абрам Рафаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоц Абрам Рафаилович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1882

Дата смерти

04.08.1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1882
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Смерть
04.08.1940
Красноярский край, РСФСР
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