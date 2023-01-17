Гоц Абрам Рафаилович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти04.08.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1882
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Смерть
04.08.1940
Красноярский край, РСФСР