Катаев Иван Павлович 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Катаев Иван Павлович

Место рождения

Спирино

Дата рождения

1870

Дата смерти

06.03.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Катаев Павел Михайлович

Мать: не указана

Спирино
Работа или профессия
Неизвестно
столяр
Бракосочетание
03.02.1891

Жена: Катаева (Тюрина) Фелицата Абрамовна

Рождение ребёнка
07.10.1896

Дочь: (Катаева (Катаева)) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Катаева (Тюрина) Фелицата Абрамовна

Спирино
Смерть
06.03.1940

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