Катаев Иван Павлович
Место рожденияСпирино
Дата рождения1870
Дата смерти06.03.1940
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Катаев Павел Михайлович
Мать: не указана
Спирино
Работа или профессия
Неизвестно
столяр
Бракосочетание
03.02.1891
Рождение ребёнка
07.10.1896
Дочь: (Катаева (Катаева)) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Катаева (Тюрина) Фелицата Абрамовна
Спирино
Смерть
06.03.1940