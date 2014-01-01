Нелюбов Михаил
Место рожденияс.Ольховец, Ольховецкой волости, Лебедянского уезда, Тамбовской губернии
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: Нелюбов Иван
Мать: не указана
с.Ольховец, Ольховецкой волости, Лебедянского уезда, Тамбовской губернии
Бракосочетание
19.01.1914
Жена: Евдокия
причта Богородице-Казанской церкви Тюкалинского уезда, Омской губернии
Смерть
Неизвестно