Нелюбов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНелюбов Михаил

Нелюбов Михаил

avatar

Место рождения

с.Ольховец, Ольховецкой волости, Лебедянского уезда, Тамбовской губернии

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Нелюбов Иван

Мать: не указана

с.Ольховец, Ольховецкой волости, Лебедянского уезда, Тамбовской губернии
Бракосочетание
19.01.1914

Жена: Евдокия

причта Богородице-Казанской церкви Тюкалинского уезда, Омской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close