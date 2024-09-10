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Сергеев Алексей

Место рождения

Осиновка, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Осиновка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1873

Сын: Сергеев Степан Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Осиновка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.04.1895

Дочь: Зубанкова (Сергеева) Хитина (Фатиния) Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Осиновка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.11.1896

Сын: Сергеев Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Осиновка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1901

Сын: Сергеев Леонид Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Осиновка, Шалаховская волость, Невельский уезд

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