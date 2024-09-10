Сергеев Алексей
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Сергеев Степан Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1895
Дочь: Зубанкова (Сергеева) Хитина (Фатиния) Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1896
Сын: Сергеев Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Сергеев Леонид Алексеевич
Мать ребёнка: не указана