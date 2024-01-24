Комарницкая (Котягина) Антонина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.09.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.12.1968
Дочь: Симкина Светлана Георгиевна
Отец ребёнка: Комарницкий Георгий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комарницкий Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комарницкий Валерий Александрович
Смерть
25.09.1992