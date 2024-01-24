Комарницкая (Котягина) Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарницкая (Котягина) Антонина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.09.1992

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1968

Дочь: Симкина Светлана Георгиевна

Отец ребёнка: Комарницкий Георгий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комарницкий Георгий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комарницкий Александр Георгиевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комарницкий Валерий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
25.09.1992
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