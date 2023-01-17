Обухов Максим Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Максим Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1790

Жена: Обухова Феодора Васильевна

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Обухова Ульяна Максимовна

Мать ребёнка: Обухова Феодора Васильевна

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Обухов Дмитрий Максимович

Мать ребёнка: Обухова Феодора Васильевна

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Обухова Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Обухова Феодора Васильевна

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Обухова Анна Максимовна

Мать ребёнка: Обухова Феодора Васильевна

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Обухова Мария Максимовна

Мать ребёнка: Обухова Феодора Васильевна

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Покровский Василий Максимович

Мать ребёнка: Обухова Феодора Васильевна

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
До 1831
Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Дьячок Покровской Пучковской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
С 1832
Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
За штатом.
Смерть
Неизвестно
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