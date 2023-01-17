Обухов Максим Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1790
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Обухова Ульяна Максимовна
Мать ребёнка: Обухова Феодора Васильевна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Обухов Дмитрий Максимович
Мать ребёнка: Обухова Феодора Васильевна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Обухова Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Обухова Феодора Васильевна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Обухова Анна Максимовна
Мать ребёнка: Обухова Феодора Васильевна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Обухова Мария Максимовна
Мать ребёнка: Обухова Феодора Васильевна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Покровский Василий Максимович
Мать ребёнка: Обухова Феодора Васильевна
Работа или профессия
До 1831
Дьячок Покровской Пучковской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
С 1832
За штатом.
Смерть
Неизвестно