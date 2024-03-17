Фон Таубе (Von Budberg) Cornelia Catharina Sophia
Место рождения
Дата рождения08.06.1797 ст.
Дата смерти12.10.1834 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1797 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1817 ст.
Сын: Фон Таубе Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Фон Таубе Фёдор Иванович
Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
03.11.1819 ст.
Сын: Фон Таубе Фёдор Фёдорович
Отец ребёнка: Фон Таубе Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
22.04.1834 ст.
Дочь: Фон Рейтерн (Таубе) Луиза Фёдоровна
Отец ребёнка: Фон Таубе Фёдор Иванович
Смерть
12.10.1834 ст.