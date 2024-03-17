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Фон Таубе (Von Budberg) Cornelia Catharina Sophia

Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

08.06.1797 ст.

Дата смерти

12.10.1834 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1797 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рига, Rīga
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Таубе Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
25.12.1817 ст.

Сын: Фон Таубе Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Фон Таубе Фёдор Иванович

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
03.11.1819 ст.

Сын: Фон Таубе Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Фон Таубе Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
22.04.1834 ст.

Дочь: Фон Рейтерн (Таубе) Луиза Фёдоровна

Отец ребёнка: Фон Таубе Фёдор Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
12.10.1834 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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