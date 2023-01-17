Ветров Антон Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Ветров Тимофей Лазаревич
Мать: Марфа Евграфовна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Ветров Александр Антонович
Мать ребёнка: Митрофанова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Ветрова Ефросинья Антоновна
Мать ребёнка: Митрофанова Анна Филипповна
Сев.Каз.обл. г.Петропавловск
Одна из дочерей Петропавловского купца Антона Тимофеевича Ветрова
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Митрофанова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Ветрова Анфиса Антоновна
Мать ребёнка: Митрофанова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ветрова Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Митрофанова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Митрофанова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Митрофанова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Митрофанова Анна Филипповна
Смерть
1922