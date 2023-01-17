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Ветров Антон Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Ветров Тимофей Лазаревич

Мать: Марфа Евграфовна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Ветров Александр Антонович

Мать ребёнка: Митрофанова Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Ветрова Ефросинья Антоновна

Мать ребёнка: Митрофанова Анна Филипповна

Сев.Каз.обл. г.Петропавловск
Одна из дочерей Петропавловского купца Антона Тимофеевича Ветрова
Рождение ребёнка
1889

Сын: Ветров Антон Антонович

Мать ребёнка: Митрофанова Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Ветрова Анфиса Антоновна

Мать ребёнка: Митрофанова Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ветрова Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: Митрофанова Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Ветров Петр Антонович

Мать ребёнка: Митрофанова Анна Филипповна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветров Федор Антонович

Мать ребёнка: Митрофанова Анна Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветров Николай Антонович

Мать ребёнка: Митрофанова Анна Филипповна

Смерть
1922
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
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