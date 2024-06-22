Словецких (Мартюшина) Дарья
Место рожденияМосква
Дата рождения31.08.1979
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1979
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Москва
Развод
Неизвестно
Муж: Словецких Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Словецких Николай
Москва
Рождение ребёнка
17.01.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Словецких Николай
Москва
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно