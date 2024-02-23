Коваленко Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1988
Отец: Коваленко Николай Михайлович
Мать: Коваленко Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коваленко Алеся
Рождение ребёнка
20.07.2012
Дочь: Коваленко Ксения Павловна
Мать ребёнка: Коваленко Алеся
Рождение ребёнка
08.05.2015
Сын: Коваленко Богдан Павлович
Мать ребёнка: Коваленко Алеся