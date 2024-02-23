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Коваленко Павел Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1988

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1988

Отец: Коваленко Николай Михайлович

Мать: Коваленко Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленко Алеся

Рождение ребёнка
20.07.2012

Дочь: Коваленко Ксения Павловна

Мать ребёнка: Коваленко Алеся

Рождение ребёнка
08.05.2015

Сын: Коваленко Богдан Павлович

Мать ребёнка: Коваленко Алеся

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