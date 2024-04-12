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Носов Евгений Серафимович

Место рождения

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область

Дата рождения

15.08.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1954

Отец: Носов Серафим Евгеньевич

Мать: Носова Мария Дмитриевна

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.07.1984

Сын: Носов Серафим Евгеньевич

Мать ребёнка: Носова Ирина Борисовна

Рассказово, город Рассказово, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.05.1986

Дочь: Моторина Анастасия Евгеньевна

Мать ребёнка: Носова Ирина Борисовна

Рассказово, город Рассказово, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носова Ирина Борисовна

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