Носов Евгений Серафимович
Место рождения
Дата рождения15.08.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1954
Отец: Носов Серафим Евгеньевич
Мать: Носова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.07.1984
Мать ребёнка: Носова Ирина Борисовна
Рождение ребёнка
26.05.1986
Дочь: Моторина Анастасия Евгеньевна
Мать ребёнка: Носова Ирина Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Носова Ирина Борисовна