Конькова (Колбаско) Анна Мироновна
Место рожденияБресткая область Пинский район д.Жабчицы
Дата рождения28.10.1924
Дата смерти15.06.2009
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1924
Отец: Колбаско Мирон Прокофьевич
Мать: Колбаско Мария
Бресткая область Пинский район д.Жабчицы
Рождение ребёнка
28.06.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коньков Иван Григорьевич
Оренбургская область, город Медногорск
Рождение ребёнка
01.01.1957
Дочь: Золотько Елена Ивановна
Отец ребёнка: Коньков Иван Григорьевич
г.Медногорск Оренбургской области, РСФСР.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.06.2009
г.Медногорск, Оренбургская область, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Медногорск, Оренбургская область, РФ