Конькова (Колбаско) Анна Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конькова (Колбаско) Анна Мироновна

Место рождения

Бресткая область Пинский район д.Жабчицы

Дата рождения

28.10.1924

Дата смерти

15.06.2009

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1924

Отец: Колбаско Мирон Прокофьевич

Мать: Колбаско Мария

Бресткая область Пинский район д.Жабчицы
Рождение ребёнка
28.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коньков Иван Григорьевич

Оренбургская область, город Медногорск
Рождение ребёнка
01.01.1957

Дочь: Золотько Елена Ивановна

Отец ребёнка: Коньков Иван Григорьевич

г.Медногорск Оренбургской области, РСФСР.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коньков Иван Григорьевич

Смерть
15.06.2009
г.Медногорск, Оренбургская область, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Медногорск, Оренбургская область, РФ
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