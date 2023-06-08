Саункин Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саункин Андрей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1963

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.06.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
Рождение ребёнка
17.12.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область

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