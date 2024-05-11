Любимов Дмитрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения23.02.1864 ст.
Дата смерти27.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1864 ст.
Упоминание
Неизвестно
Википедия | https://ru.wikipedia.org/wiki/Любимов,_Дмитрий_Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Государственный деятель
Бракосочетание
05.09.1901 ст.
Церковь прп. Сергия Радонежского при Мариинском приюте офицерских детей, Мариинский приют офицерских детей, г. Санкт-Петербург, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 593, л. 264-422: Метрическая книга церкви Мариинского детского приюта на 1901 г., л. 406об-407 | Сент... Показать все
Рождение ребёнка
18.07.1902 ст.
Мать ребёнка: Любимова (Туган-Барановская) Людмила Ивановна
Тула, город Тула, Тульская область
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 650, л. 230-290: Метрическая книга, данная в церковь Лейбъ Гвардіи Сапернаго баталіона на 1902 годъ; л... Показать все
Рождение ребёнка
23.12.1905 ст.
Сын: Любимов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Любимова (Туган-Барановская) Людмила Ивановна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 897, л. 149-207: Метрическая книга, данная в церковь Лейбъ Гвардіи Сапернаго баталіона на 1906 годъ; л... Показать все
Смерть
27.09.1942
г. Париж, Регион Иль-де-Фра́нс (Île-de-France), Франция
Похороны
Неизвестно
Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, г. Париж, Регион Иль-де-Фра́нс (Île-de-France), Франция