Отто ЕВГЕНИЙ Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Отто СТАНИСЛАВ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1936
Дочь: Щетинина ГАЛИНА Евгеньевна
Мать ребёнка: Отто АНАСТАСИЯ Васильевна
Рождение ребёнка
07.09.1945
Дочь: Смирнова (Отто) ЕЛЕНА Евгеньевна
Мать ребёнка: Отто АНАСТАСИЯ Васильевна
Смерть
1964