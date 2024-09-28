Отто ЕВГЕНИЙ Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отто ЕВГЕНИЙ Станиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Отто СТАНИСЛАВ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Отто АНАСТАСИЯ Васильевна

Рождение ребёнка
19.08.1936

Дочь: Щетинина ГАЛИНА Евгеньевна

Мать ребёнка: Отто АНАСТАСИЯ Васильевна

Рождение ребёнка
07.09.1945

Дочь: Смирнова (Отто) ЕЛЕНА Евгеньевна

Мать ребёнка: Отто АНАСТАСИЯ Васильевна

Смерть
1964

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