Мусвиц-Шадурская Людмила Африкановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смерти22.04.1905 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1881 ст.
Смерть
22.04.1905 ст.
Причина смерти: Спинная сухотка | ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19. Опись 128. Дело 812. Лист 37
Похороны
После 22.04.1905 ст.
Смоленское православное кладбище, г. Санкт-Петербург, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19. Опись 128. Дело 812. Лист 37