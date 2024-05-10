Мусвиц-Шадурская Людмила Африкановна Около 1851 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мусвиц-Шадурская Людмила Африкановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

22.04.1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусвиц-Шадурский Стефан Мартынович

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.11.1881 ст.

Сын: Мусвиц-Шадурский Валерий (Валериан) Стефанович

Отец ребёнка: Мусвиц-Шадурский Стефан Мартынович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
22.04.1905 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Спинная сухотка | ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19. Опись 128. Дело 812. Лист 37
Похороны
После 22.04.1905 ст.
Смоленское православное кладбище, г. Санкт-Петербург, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19. Опись 128. Дело 812. Лист 37

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