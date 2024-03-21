Комарова Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова Мария Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хренов Иосиф

Мать: Хренова Неизвестна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Комаров Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Николавена

Отец ребёнка: Комаров Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Николавена

Отец ребёнка: Комаров Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Николаевна

Отец ребёнка: Комаров Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Николай

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