Комарова Мария Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хренов Иосиф
Мать: Хренова Неизвестна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Комаров Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Николавена
Отец ребёнка: Комаров Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Николавена
Отец ребёнка: Комаров Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Николаевна
Отец ребёнка: Комаров Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комаров Николай