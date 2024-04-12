Губский Павел Николаевич
Место рождения
Дата рождения08.08.1921
Дата смерти02.08.1978
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1921
Рождение ребёнка
05.12.1947
Дочь: Гончарова Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Губская Лидия Трофимовна
Рождение ребёнка
26.08.1959
Дочь: Попова Галина Павловна
Мать ребёнка: Губская Лидия Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губская Лидия Трофимовна
Смерть
02.08.1978
Причина смерти: Сахарный диабет
Похороны
Неизвестно
Николаевское кладбище, номер захоронения 2669