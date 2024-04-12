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Губский Павел Николаевич

Место рождения

Валуево, Мясниковский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

08.08.1921

Дата смерти

02.08.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1921

Отец: Губский Николай Семёнович

Мать: Губская Ксения Макаровна

Валуево, Мясниковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
05.12.1947

Дочь: Гончарова Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Губская Лидия Трофимовна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
26.08.1959

Дочь: Попова Галина Павловна

Мать ребёнка: Губская Лидия Трофимовна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губская Лидия Трофимовна

Смерть
02.08.1978
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Причина смерти: Сахарный диабет
Похороны
Неизвестно
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Николаевское кладбище, номер захоронения 2669
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