Пикулева (Татьмянина) Лариса Вячеславовна
Место рождения
Дата рождения13.09.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1973
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пикулев Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Владимир
Рождение ребёнка
30.04.1992
Сын: Пикулев Владимир Павлович
Отец ребёнка: Пикулев Павел
Рождение ребёнка
Около 1997
Сын: Иванов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Иванов Владимир
Рождение ребёнка
21.09.2003
Дочь: Иванова Надежда Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.12.2010
Дочь: Иванова Алина Владимировна
Отец ребёнка: Иванов Владимир