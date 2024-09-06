Пикулева (Татьмянина) Лариса Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикулева (Татьмянина) Лариса Вячеславовна

Место рождения

Зюздина, Юрлинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

13.09.1973

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1973

Отец: Татьмянин Вячеслав Васильевич

Мать: Татьмянина (Ведерникова) Валентина Константиновна

Зюздина, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пикулев Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Владимир

Рождение ребёнка
30.04.1992

Сын: Пикулев Владимир Павлович

Отец ребёнка: Пикулев Павел

Пож, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1997

Сын: Иванов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Иванов Владимир

Пож, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.09.2003

Дочь: Иванова Надежда Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Юрла, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.12.2010

Дочь: Иванова Алина Владимировна

Отец ребёнка: Иванов Владимир

Юрла, Юрлинский муниципальный район, Пермский край

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