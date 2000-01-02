Краснова (Пагава) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова (Пагава) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1951

Дата смерти

02.01.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1951

Отец: не указан

Мать: Пагава Ольга

Рождение ребёнка
17.06.1976

Дочь: Краснова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Краснов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
07.09.1989

Сын: Краснов Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Краснов Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Сергей Александрович

Смерть
02.01.2000
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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