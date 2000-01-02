Краснова (Пагава) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1951
Дата смерти02.01.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1951
Отец: не указан
Мать: Пагава Ольга
Рождение ребёнка
17.06.1976
Дочь: Краснова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Краснов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
07.09.1989
Сын: Краснов Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Краснов Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.2000
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния