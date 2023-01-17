Андрей Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти13.07.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Гаврило (Автономов)
Мать: Авдотья Михайлова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Фёкла Фёдорова
Рождение ребёнка
1861
Сын: Андреев Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Фёкла Фёдорова
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Фёкла Фёдорова
Рождение ребёнка
24.05.1873
Мать ребёнка: Фёкла Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла Фёдорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.07.1887