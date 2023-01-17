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Андрей Гаврилов

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Место рождения

Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

13.07.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Гаврило (Автономов)

Мать: Авдотья Михайлова

Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Фёкла Фёдорова

Рождение ребёнка
1861

Сын: Андреев Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Фёкла Фёдорова

Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Андреев Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Фёкла Фёдорова

Рождение ребёнка
24.05.1873

Сын: Андреев Никита Андреевич

Мать ребёнка: Фёкла Фёдорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла Фёдорова

Место жительства
Неизвестно
Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
13.07.1887
Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
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