Максименко Иван Матвеевич
Место рожденияСело Койсуг Ростовской области
Дата рождения11.12.1921
Дата смерти22.06.2017
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1921
Село Койсуг Ростовской области
Бракосочетание
08.02.1946
Город Горький
Рождение ребёнка
24.12.1946
Дочь: Чистова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Максименко София Ивановна
Город Горький
Рождение ребёнка
01.04.1950
Дочь: Лазарева Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Максименко София Ивановна
Смерть
22.06.2017