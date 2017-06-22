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Максименко Иван Матвеевич

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Место рождения

Село Койсуг Ростовской области

Дата рождения

11.12.1921

Дата смерти

22.06.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1921

Отец: Максименко Матвей Степанович

Мать: Максименко Дарья Ильинична

Село Койсуг Ростовской области
Бракосочетание
08.02.1946

Жена: Максименко София Ивановна

Город Горький
Рождение ребёнка
24.12.1946

Дочь: Чистова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Максименко София Ивановна

Город Горький
Рождение ребёнка
01.04.1950

Дочь: Лазарева Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Максименко София Ивановна

Смерть
22.06.2017
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