Поединкова (Денисова) Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения21.01.1913 ст.
Дата смерти28.02.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1913 ст.
Рождение ребёнка
1931
Сын: Валент Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
23.11.1939
Рождение ребёнка
27.03.1941
Сын: Поединков Сергей Георгиевич
Отец ребёнка: Поединков Георгий Гаврилович
Рождение ребёнка
19.12.1945
Сын: Поединков Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Поединков Георгий Гаврилович
Смерть
28.02.1978