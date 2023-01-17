Поединкова (Денисова) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поединкова (Денисова) Анна Яковлевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

21.01.1913 ст.

Дата смерти

28.02.1978

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1913 ст.

Отец: Денисов Яков Иванович

Мать: Денисова Параскева Дементьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1931

Сын: Валент Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1938

Сын: Фролов-Багреев Марк В.

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
23.11.1939

Муж: Поединков Георгий Гаврилович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1941

Сын: Поединков Сергей Георгиевич

Отец ребёнка: Поединков Георгий Гаврилович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
19.12.1945

Сын: Поединков Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Поединков Георгий Гаврилович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
28.02.1978
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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