Боровкова Елизавета Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова Елизавета Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Боровков Кузьма

Отец ребёнка: Боровков Борис

Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Боровков Борис

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Архипова Федосья

Отец ребёнка: Боровков Борис

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1784
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