Боровкова Елизавета Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1713
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Боровков Кузьма
Отец ребёнка: Боровков Борис
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Боровков Борис
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Архипова Федосья
Отец ребёнка: Боровков Борис
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1784