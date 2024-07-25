Плодистый Иван? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плодистый Иван?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плодистый Андрей Янович?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плодистый Иван? Иванович?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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