Хлебников Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлебников Александр Дмитриевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.03.1989

Пол

Мужской

Отец

1967 г.р.

Мать

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Жена

Дети

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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1989

Отец: Хлебников Дмитрий Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
07.07.2017

Жена: Хлебникова Анастасия

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.10.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлебникова Анастасия

Москва, город федерального значения Москва
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