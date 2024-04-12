Хлебников Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения10.03.1989
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1989
Отец: Хлебников Дмитрий Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
07.07.2017
Жена: Хлебникова Анастасия
Рождение ребёнка
14.10.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хлебникова Анастасия