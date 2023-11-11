Черняев Михаил Федорович
Место рожденияДумино Тейковский район Ивановская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черняев Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Черняева Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Черняева Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Черняева Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Черняева Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Черняева Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Черняева Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
?.06.1925
Мать ребёнка: Черняева Ефросинья Васильевна
Смерть
Неизвестно