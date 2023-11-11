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Черняев Михаил Федорович

Место рождения

Думино Тейковский район Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черняев Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Черняева Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Черняева Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Черняева Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняев Борис Михайлович

Мать ребёнка: Черняева Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Черняева Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняев Руф Михайлович

Мать ребёнка: Черняева Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
?.06.1925

Сын: Черняев Петр Михайлович

Мать ребёнка: Черняева Ефросинья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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