Мокерова (Александрова) Светлана Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1939
Дата смерти22.09.2020
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1939
Отец: Александров Григорий
Мать: Чупрасова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ???
Отец ребёнка: Мокеров Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Просекова Яна
Отец ребёнка: Мокеров Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мокеров Юрий
Смерть
22.09.2020