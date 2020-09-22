Мокерова (Александрова) Светлана Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокерова (Александрова) Светлана Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1939

Дата смерти

22.09.2020

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1939

Отец: Александров Григорий

Мать: Чупрасова Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ???

Отец ребёнка: Мокеров Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Просекова Яна

Отец ребёнка: Мокеров Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокеров Юрий

Смерть
22.09.2020
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