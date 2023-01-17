Попова (Сырникова) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Сырникова) Прасковья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сырников Василий Иванович

Мать: Сырникова неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Кровино Сельцо, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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