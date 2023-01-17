Попова (Сырникова) Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сырников Василий Иванович
Мать: Сырникова неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Кровино Сельцо, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно